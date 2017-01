CARLOS CAMPOS Publicada el

Ariel ‘Chupa’ López, técnico interino del club Celaya tomó con entusiasmo la oportunidad de ser el timonel de Celaya y aseguró que será un técnico arriesgado.



Tras los pasos del ‘Chavo’ Díaz



Un año y medio de estar junto a Gustavo Díaz como auxiliar técnico de Celaya, le dieron a Ariel López las armas para tomar el reto de dirigir a los Toros.



“Tengo muy claras las cosas, porque he vivido muchas situaciones, he jugado en Europa, tuve la suerte de jugar también en México de tener a López Zarza, ‘Tuca ‘Ferreti, Raúl Arias, muchos entrenadores importantes, de vivir muchas cosas como jugador, estar de este lado, que me tomó de sorpresa, son cambios, pero lo afronto de la mejor manera, con responsabilidad, me debo a Celaya,