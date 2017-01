Toyota no tendrá cambios en México

REDACCIÓN Publicada el

Toyota de México aseguró que no habrá cambios en su estratega regional que se derive de los anuncios del presidente Electo de Estados Unidos, Donald Trump.



Esto luego de que Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter, que cobraría “un gran impuesto” a Toyota Motor si construye fábricas en México.



AM solicitó un posicionamiento a través del área de comunicación de Toyota México y la respuesta fue:



“Toyota ha sido parte de la cultura de manufactura de la región de Norteamérica por los últimos 60 años. Los volúmenes de producción y de empleo de la región no se verán afectados como resultado de nuestra nueva planta en Guanajuato, anunciada en abril de 2015.



“Toyota de México informa que no hay cambios en la estrategia regional bajo las circunstancias actuales”, respondieron.