Discriminación laboral en México

JORGE JUÁREZ PEÑAFLOR | OPINIÓN Publicada el

México es un país joven pero en algunas décadas será una nación vieja como los países europeos. Mientras tanto, la juventud se impone y está desplazando a los adultos de 35 años que son despedidos de sus empresas para contratar a jóvenes que les pueden pagar menos, además los adultos ya no crean antigüedad, incluso ahora los contratos son por cada 3 meses y dependen de outsourcing, es decir, esos jóvenes nunca podrán jubilarse como era antes y eso es una injusticia.



Yo recuerdo hace algunos años que estuve en Canadá, que no hay ese tipo de discriminación laboral ya que allá trabajan adultos con jóvenes, además hay un equilibrio entre contratar hombres y mujeres. Cuando vas a una entrevista de trabajo en Canadá o Australia jamás te preguntan cuántos años tienes, muy diferente de México que veo los anuncios solicitando jóvenes entre 20 o 25 años lo cual es una discriminación perniciosa de edades ya que todos deben de tener las mismas oportunidades de trabajo no importa que tengas 40 años.



Está política laboral discriminatoria está causando mucho daño a las familias mexicanas. Por ejemplo, un padre de familia que tiene 2 hijos y la esposa que mantener lo despiden; empieza a buscar trabajo y ya no lo contratan en ninguna empresa porque tiene 40 años. Entonces empiezan graves problemas en el hogar por la falta de dinero. La esposa toma una decisión y se pone a trabajar y terminan divorciándose y los niños ya no reciben el cariño y la atención como era antes cuando el papá tenia trabajo.



Cuántas familias mexicanas han vivido esa terrible tragedia económica cuando el papá es despedido por la empresa. Los diputados deben legislar para evitar ese tipo de injusticia laboral, yo me pregunto, ¿dónde están los líderes de los trabajadores para defender sus derechos? A los líderes no les importan sus trabajadores porque si les importaran, hasta los sueldos de los obreros serían dignos.



El gobierno quiere arreglar el problema de la violencia y la delincuencia cuando están violentando con la discriminación laboral a la familia provocando la disolución de la misma y aumentando la inseguridad de una manera alarmante que el gobierno no puede corregir porque no es cuestión de la policía, ni del ejército ya que el problema es multifactorial que está muy dañado uno de los factores por la falta de trabajo, educación y prevención.



Hace algunos meses les comentaba algunos jóvenes de lo que les iba a pasar cuando fueran adultos, que iban a perder su trabajo por tener 35 años o 40 años. Por tanto, los jóvenes deben involucrarse en la política para que puedan dar su punto de vista y se pueda cambiar a través de los diputados la ley laboral para que nunca más haya una terrible injusticia de edades en México.



Según comentan algunos expertos en economía que no hay suficientes empleos por eso los jóvenes están desplazando a los adultos. Me gustaría proponer una idea para resolver ese problema del desempleo que he venido madurando desde que vivía en Europa: Hace algunos siglos se trabajaba 16 horas al día en Inglaterra, donde nació la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. Los ingleses legislaron para que se trabajara 12 horas al día pero algunos pensadores después de años propusieron bajar a 8 horas al día y los empresarios se opusieron argumentando que iban a perder mucho dinero pero cual fue la sorpresa, que cuando el gobierno inglés autorizó a 8 horas al día aumentó la producción y las ganancias, además hubo menos accidentes laborales y desde entonces en los países democráticos se trabaja 8 horas al día y después inventaron la semana inglesa.



Mi propuesta es que analizando la historia laboral se puede trabajar 4 horas al día y habrá suficientes empleos en México y el mundo. Todo tiene solución cuando hay visión y creatividad sin olvidar que todos somos una gran familia mexicana unidos con los demás países del mundo.