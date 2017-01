Veamos cosas mayores

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

5 enero. Juan 1, 43-51.

Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea; encontró a Felipe y le dijo: “Sígueme”. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: “Aquél de quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas lo hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el de Nazaret”. Le respondió Natanael: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” Le contestó Felipe: “Ven y lo verás”.

Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de Él: “Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño”. Le preguntó Natanael: “¿De qué me conoces?” Le respondió Jesús: “Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, me fijé en ti”. Le respondió Natanael: “Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel”. Jesús le contestó: “¿Por haberte dicho que me fijé en ti debajo de la higuera, crees? Pues mayores cosas has de ver”. Y añadió: se los aseguro “verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”. ~

Podríamos aceptar que nuestra vida cotidiana transcurre en medio de una pasmosa niebla, a través de la cual muy poco podemos ver las cosas de Dios. Sobre todo si no nos dejamos alcanzar por Jesús, que de cuando en cuando, se fija en nosotros.

La confesión de fe de Natanael, despeja la nebulosa de su ser creyente y la de cuantos lo escuchamos: Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta confesión suya abre el cuarto Evangelio, como una sala luminosa, llena de imágenes en las que la figura de Jesús Mesías resplandece hablándonos en aire familiar. Al final, quien cierra la puerta de estas imágenes es Tomás, con la que concluye el Evangelio de Juan: “¡Señor mío y Dios mío!”.

Al centro de nuestro texto, digamos al centro de la gran sala evangélica, resalta la sentencia de Jesús: Mayores cosas has de ver. Es una consolación para quienes, a semejanza de Felipe y de Natanael, nos mantenemos en la búsqueda del Salvador.

Ver cosas mayores. Esta promesa de Jesús, se cumple si nos adherimos a Él. Igual que cuando invitó a Felipe: ¡Sígueme!, nos invita hoy a salir del reduccionismo con el que vemos nuestro hoy y nuestro horizonte. Nos invita a mantener una comunicación permanente con Dios, a través suyo. Nos invita a entender que su proyecto no se termina en la profecía, sino en su plenitud humana y divina.

Si veremos cosas mayores, es porque estamos invitados a participar en primera fila de su cruz. Será entonces que veremos al que traspasaron (19,37), veremos cómo brilla su gloria y amor, su sangre y agua (19,34).

¿Cuánto tiempo transcurres viendo bajo una densa neblina? ¿Cuánto tiempo que no ves cosas mayores?

¿Hasta dónde alcanzas a ver?

Oración:

Señor Jesús, invítame hoy y siempre a seguirte. Permite que en mi familia podamos ver cosas mayores, y gozar de tus consuelos. Amén.