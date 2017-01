A ganar todo: Dorlan Pabón

AGENCIA MÉXICO | MONTERREY Publicada el

Si Dorlan Pabón se quedó en el Monterrey es para ganar títulos.



El delantero colombiano aceptó que hubo clubes interesados en contratarlo, pero que tras platicar con el director técnico Antonio Mohamed decidió permanecer con los Rayados para buscar el campeonato en el Clausura 2017.



“Yo hablé con Antonio, porque había muchos clubes interesados, pero uno irse así como así es duro”, dijo.



“Si uno no gana nada, no vale nada lo que pasó por acá. Este semestre hay que buscar ganar todo”.



Pabón habría sido tentado por un club chino y Mohamed reveló parte de la situación antes de viajar a la pretemporada en Cancún.



El atacante aseguró que el próximo torneo desea ganar su primer título con los Rayados, el cual se le ha negado desde que llegó por primera vez al club en el 2013.



“Lo que faltan son títulos, porque sin títulos uno puede pasar y es un fracaso”, sentenció.Monterrey / Agencia Metro



