Queda ‘Bailando’ Darwin por Avilés

En la negativa de Avilés Hurtado a volver a estar a las órdenes de Ricardo La Volpe hubo una víctima colateral.



Al no contar más para el América, Darwin Quintero estaba perfilado a ser parte de la operación con Xolos por Avilés, pero al caerse la operación, el “Científico del Gol” se quedó bailando y como no hubo tiempo para buscar alternativas en el mercado interno, al atacante no le quedará más remedio que buscarse algo en la MLS u otra Liga lejos de México.



El jugador está dolido y molesto por la actitud que tomó la dirigencia de las Águilas, que lo sorprendió con su postura de ponerlo transferible.