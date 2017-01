Se aferra al último refuerzo

OCTAVIO ZÚÑIGA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

La llegada del último refuerzo no es tan vital para León, aunque para Javier Torrente, sí es necesaria.



Tras dos negociaciones que se entorpecieron con delanteros sudamericanos para llegar a las filas esmeraldas, Torrente se está resignando a que quizá no vaya a llegar ese atacante, por lo menos no para disputar las primeras jornadas del Clausura 2017.



“La única verdad es la realidad: existe la posibilidad (de un último refuerzo) y se está trabajando, pero hasta que suceda lo que tenga que suceder, hoy no está con nosotros el delantero que estamos buscando, pero si no llega, tampoco creo que sea de vida o muerte”, dijo.