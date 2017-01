Honra Hollywood a Viola con estrella

AGENCIAS Publicada el

La actriz estadunidense Viola Davis, quien protagoniza actualmente la serie de televisión “How to Get Away with Murder”, descubrió ayer su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que el discurso de homenaje estuvo a cargo de su colega Meryl Streep.



Con lágrimas en los ojos, la actriz afroestadunidense dos veces nominada al Óscar dijo que, como hija de una familia pobre, había tenido grandes sueños desde niña, y aseguró que no podía creer lo que había logrado en su vida.



Davis, de 51 años de edad, posó delante de su estrella junto a su esposo y colega Julius Tennon, de 63 años, y la hija de cinco años que adoptaron juntos. Por su parte, Streep, con quien compartió cartel en “La duda”, destacó el talento “incandescente” de su compañera. Streep dijo que Davis era una de las personas más generosas que conocía.