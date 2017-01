Más enamorados que nunca

El mago estadounidense Criss Angel volvió a dedicar un mensaje de amor a su novia, la cantante mexicana Belinda.

Ambos intercambiaron mensajes románticos a través de Twitter para recibir el Año Nuevo.

Belinda dijo que Angel fue de las cosas más bonitas que le pasaron.

Criss Angel publicó ayer un texto en el que dice:

“Soy nada sin ti @belindapop mi amor”.

I'm nothing without you @belindapop mi amor pic.twitter.com/RQAlpfrwNq