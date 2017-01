Llaman a formar selección municipal de atletismo

SERGIO GARCÍA LEDESMA Publicada el

La invitación para forma la selección municipal de Guanajuato en la disciplina del atletismo esta abierta, para que mañana acudan los atletas en las diversas categorías para participar en la Olimpiada Municipal en la pista del Macro II de Valenciana. Gustavo Carretero Veloz, coordinador del evento, extendió el llamado para el evento programado a iniciar a las 9 de la mañana. La actividad es para las categorías, Promocional, para nacidos en 2004 y adelante; Sub 16 de 2002-03, Sub 18 de 2000-01, Sub 20 de 1998-99 y la Abierta. La pruebas son en velocidad, medio fondo y fondo en prácticamente todas las mismas categorías.