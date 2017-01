Cabalgan Reyes Magos desde hace 17 años

FABIOLA MANZANO | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

lguna vez te has preguntado ¿de quién surgió la idea de hacer la Cabalgata de los Reyes Magos? Sabemos que desde hace algunos se realiza este evento en las principales calles de la ciudad para llevar dicha y alegría a los pequeñines que esperan con emoción la llegada de los Reyes Magos.



Los Reyes que llevaron como regalo incienso, mirra y oro al niño Jesús, visitan a todos los niños guanajuatenses y les dejan obsequios por haberse portado bien durante el año que acaba de terminar. Por eso, desde semanas antes de su llegada sus papás les dicen a sus hijos: Pórtate bien, si no lo haces no te van a traer nada los Reyes Magos.



Durante todo el día del 5 de enero es común que al pasar por la calle del centro histórico te encuentres con varios vendedores de globos. Los niños les piden a sus padres, abuelos o tíos que les compren uno, pues saben que al ser lanzado al cielo con la carta de los deseos, éstos serán recibidos por Melchor, Gaspar y Baltazar.



A.M. Express platicó con Chelin Canchola, una de las organizadores de la Cabalgata de los Reyes Magos, sobre todo la historia de este evento infantil que tiene como finalidad hacer felices a los más pequeños del hogar cada 5 de enero.