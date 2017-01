Exige Uber mayor seguridad en la ciudad

IVONNE MANCERA Publicada el

De 3 a 4 robos al mes, han sufrido socios conductores de la plataforma Uber, en Irapuato, confesaron los empresarios del servicio en la ciudad.



Los conductores indicaron que no tienen respaldo en el tema de la Seguridad en la Ciudad, pidiendo a las autoridades que se refuerce la vigilancia.



“Hemos tenido problemas con asaltos, incluso hay compañeros que no les han querido pagar las tarifas, los llevan a lugares como el Barrio de la Salud y les dicen, cuando bajan del vehículo, que no les van a pagar, si le llamas a Seguridad Pública te dicen que no puedes hacer nada al respecto, y dicen que no pueden intervenir”, comentó uno de los conductores.



En diciembre del 2016, en el grupo de socios conductores de Uber, se registraron al menos 4 asaltos, donde los conductores son amenazados para que entreguen sus ganancias.