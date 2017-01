Prevén más aumentos al costo de la tortilla

REDACCIÓN | Javier Vázquez Publicada el

Tortilleros del mercado Tomasa Estéves, dijeron que durante un año y medio sostuvieron los precios de la tortilla a 13 pesos, pero debido al alza de los insumos, a mediados de diciembre del 2016 ya no pudieron sostenerlo y algunos lo han subido a 14 pesos.



Los tortilleros entrevistados, explicaron que el maíz que llega a Guanajuato es de Sinaloa, por lo que en los meses de enero a septiembre el dólar subirá y tendrán que aumentar para sacar una ganancia y no pérdidas.



Dijeron que a mediados de diciembre, a ellos ya les subieron el maíz de 4 pesos con veinte centavos a cuatro pesos con ochenta centavos, también les aumento el gas, la luz, el papel, por eso tuvieron que subir el costo de la tortilla y con los aumentos que se esperan, no descartan que pueda llegar en algunos lugares a 16, 18 y hasta 20 pesos por kilo.