Leo López suplirá a Elías Hernández

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

La competencia interna favorece al equipo y este sábado Leonel López buscará cumplir por la banda derecha.

Leo López ocupará el lugar de Elías Hernández en la banda y quiere hacer un buen trabajo para demostrarle a Javier Torrente que esta a la altura en cualquier posición que lo coloquen.

"El Profe Torrente me ha utilizado por derecha, Elías (Hernández) no está, será difícil suplir su ausencia pero vamos a tratar de lo mejor posible para que no se note la diferencia, esa posición la he jugado y no tengo pretexto para hacer bien las cosas, voy a tratar de dar lo mejor de mí para que el equipo pueda sacar los tres puntos. Me viene bien jugar por la banda, me gusta también jugar ahí, me gusta encarar y llegar a línea de fondo", señaló.