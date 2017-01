Ya no quieren al 'Chicharito' en el Bayer

EL UNIVERSAL Publicada el

Javier ''Chicharito'' Hernández ya no formaría parte de la escuadra de las ''aspirinas'', según información del diario ''Sport Bild'', el mexicano ya no es del agrado de la directiva por las actitudes que ha tenido en las últimas semanas.



Pues aseguran que Hernández no tiene interés por hacer nuevas amistades, es egoísta y por si fuera poco no se presentó al evento navideño organizado por la institución. Esto sumado a la racha ''negativa'' del jugador provocaría su salida del Leverkusen para el próximo verano.



El conjunto baváro no aceptaría menos de 25 millones de euros por el delantero.