‘Apagan’ comercio local con medida de Tránsito

Algunos negocios del bulevar Mariano Escobedo comenzaron a verse afectados por los discos de no estacionarse, los cuales fueron colocados por la Dirección de Tránsito, el lunes por la mañana.



Los comerciantes mostraron su inconformidad ayer con una manifestación pacífica sobre la avenida, pues aseguran que dicha medida impide a sus clientes estacionar sus vehículos sobre la avenida.



“Otra vez autoridad, déjanos trabajar. No conviertas el bulevar Mariano Escobedo en otro bulevar López Mateos (negocios muertos). Pon a los oficiales a cuidar, no a multar. No a los discos de no estacionarse. Atentamente, Comité Ciudadano”, se leía en una de las lonas de los inconformes.



Además, los agentes de Tránsito colocaron conos en el bulevar, en el tramo Francisco Villa a Paseo de Jerez, para según la dirección, “hacer más ágil la circulación en las principales vialidades de la ciudad, así como contribuir en la mejora de la calidad del aire”.



Eduardo Díaz Ornelas, trabajador de hamburguesas Ferdy, informó que desde el lunes pasado la clientela ha dejado de ir al negocio.



Ayer, a las 5 de la tarde, el local de comida no tenía ni un comensal, cuando a esa hora, según los empleados, tenían hasta cinco mesas ocupadas.



“Ya basta, no nos quites el pan de la boca, ¡déjanos trabajar! No a los discos de no estacionarse”, decía otra lona.



Los comerciantes solicitan hablar con el director de Tránsito, Ricardo López López, para llegar a un acuerdo, pues “no es justo que vengan a apagar el comercio local con una medida restrictiva”, dijo Alejandro Milán, comerciante de la zona.



Milán informó que los afectados se reunirán hoy a las 10 de la mañana, enfrente del negocio de diseño Milán y Martín, y esperan que el director de Tránsito o alguna autoridad pueda asistir a la junta para que escuche sus peticiones y propuestas.