Exigen quitar discos 'No estacionarse'

Alrededor de 50 comerciantes comenzarán una marcha sobre el bulevar Mariano Escobedo.

Dueños y empleados de los negocios están inconformes por los discos de 'No estacionarse' que colocó la Dirección de Tránsito el pasado lunes a las 6 de la mañana.

Las personas comentaron que "esta modalidad no hará eficiente al transporte como lo creen las autoridades y los transportistas".

"Es un capricho de quién ordenó poner los discos, no hicieron un análisis, un estudio y por supuesto no nos invitaron. Queremos diálogo con las autoridades, que nos escuchen y que no nos afecten", dijo Jesús Torres, quién trabaja en un preescolar.