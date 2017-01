Multarán verificentros

VANIA JARAMILLO Publicada el

Los verificentros esperan modificaciones a los reglamentos municipales para poder multar a los conductores incumplidos con esta obligación.



Esto sería a aquellas personas que no han cumplido con los periodos anteriores y quieran ponerse al día.



“Los centros no están cobrando multas todavía, la Dirección de Tránsito Municipal ha intensificado sus operativos.



“Las multas por los periodos anteriores se están pensando en el municipio, eso es hasta que se publique en algún reglamento, pero no nos han dado fecha”, informó el presidente de la Asociación de Verificentros, Ricardo Sánchez Ayala.



La idea es que en el Reglamento de Tránsito contenga un artículo en el que se obligue a cumplir al conductor con los periodos atrasados por verificar.