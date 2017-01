ASTERISCOS

***AGENDA DE REYES



La agenda para hoy del alcalde Héctor López Santillana todavía no era pública pero ya desde el martes por la noche el activista Roberto Saucedo publicó un archivo oficial que adelanta que hoy estaba programada como actividad la “Cabalgata y Caravana de Rosca de Reyes” a las 12 del día en la Plaza Principal.



*MEJOR NO



Antes de saber de ese evento oficial ya se había convocado a una mega-marcha hoy a las 10 de la mañana en el Arco de la Calzada para llegar a la Presidencia Municipal, nuevamente contra el alza al transporte público de 22% efectivo, 30% tarjeta PagoBús y 13.5% en la Preferencial. Pero el Alcalde no consideró conveniente toparse con la protesta y por la noche confirmó que tendrá actividades privadas.



*DIÁLOGO ENTRAMPADO



La mesa de diálogo parece estar entrampada entre la posición del Gobierno Municipal de no sentarse si no se termina con la afectación a terceros y bienes y se dejan los insultos, pero los que se manifiestan no van a dejar de salir a las calles si la autoridad local no abre la puerta al diálogo sin poner excusas. Ambas partes están obligadas a dar muestras de tolerancia, respeto y capacidad de comunicación.



*¿QUÉ DISCUTIR?



Ayer en am radio el director de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, aceptó que no hay fecha de diálogo pues quieren garantías de orden. Habrá que precisar también los alcances de la mesa pues el Gobierno local no pretende dar marcha atrás en el aumento de las tarifas; entonces ¿qué más pueden discutir?



*REGRESAR GRATUIDAD



Otros de los promotores activos en redes de las protestas, Adolfo Enríquez y Visente Hernández, plantearon un tema para la mesa de diálogo con la autoridad: El de regresar la gratuidad sin restricciones a los adultos mayores, que el último acuerdo tarifario (aunque ya desde hace mucho venían batallando por la cancelación de sus tarjetas) les limitó a sólo para los más pobres entre los pobres.



*CUIDAR LA PROTESTA



Entre los convocantes hacen bien en promocionar vía Facebook formar un “equipo de seguridad”, es decir, un grupo de ciudadanos identificables para que a las personas con rostro cubierto o vandalizando, se le “encapsule” y se pida a la Policía Municipal que intervenga, y cuidar que sea pacífica y ordenada.

***ENCERRONA EN C5i



Ayer hubo encerrona en el C5i de Puerto Interior del Grupo de Coordinación Guanajuato que encabeza el gobernador Miguel Márquez, y autoridades estatales y federales responsables de la seguridad. Se acordó mantener un monitoreo constante de los movimientos sociales que se han dado en diferentes puntos del estado por el “gasolinazo” y en León por el incremento a las tarifas del transporte público.



*TOLERANCIA Y MANO FIRME



El Gobierno del Estado, en el tono que lo hizo también el Gobierno Municipal, ofreció respeto a la libertad de expresión pero advierten que no permitirán que se ponga en riesgo la tranquilidad. Aclaran que ya se abrieron carpetas de investigación contra persona ajenas a los movimientos que alteran el orden. E hicieron un llamado a no dejarse influenciar por cuentas de redes sociales que desinforman.



*CITAN A GABINETE



Para mañana el “3M” ya convocó a su gabinete para revisar el impacto del “gasolinazo” en la economía de la entidad, en el campo y en la industria y en la operación misma del Gobierno. Otro tema en la agenda es el de Trump y sus decisiones que ya pesan, como la cancelación de la inversión de Ford en San Luis Potosí, pues de manera indirecta impacta en el boom automotriz de todo el Bajío.

***ROMERO RESPONDE



Al mensaje del presidente Enrique Peña Nieto de comprensión por el “gasolinazo” reaccionó el senador del PAN por Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, y dijo: “La gente está muy enojada por los #gasolinazos. - ¿Anunciamos plan de austeridad? -¡Mejor hágamosle fiesta a Videgaray! La capacidad de @EPN para resbalar es infinita. Que la banqueta espere sus próximos niveles de aprobación”.

***AJUSTES AGROPECUARIOS



Al que ya le pidieron su renuncia fue al subsecretario de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural, Alberto Cifuentes Negrete. El leonés llegó a la Secretaría a invitación de Javier Usabiaga, y, con la partida del celayense y la llegada en octubre de Paulo Bañuelos, estaba en la tablita su continuidad. Le aplicaron el clásico “se termina un ciclo” y entregará la oficina el 9 de enero. No se conoce el relevo.

***GLOBO YUCATECO



Del 19 al 22 de enero se celebra el 1er. Festival Internacional de Cultura y Arte FIGY El Globo en Mérida Yucatán. Para que no haya confusión el Festival Internacional del Globo de León (FIG) emitió un comunicado en el que se deslinda de la organización y de cualquier participación en el mismo. Y es que dicen que habían estado recibiendo varios mensajes solicitando información sobre el evento.

***¿DÍA DEL POLICÍA?



El 2 de enero se celebra el Día Internacional del Policía, que tiene su origen en México en 1927. Aquí en León se les olvidó y ni la autoridad municipal ni organizaciones como “León Agradecido” convocaron, al menos públicamente, a ningún evento para reconocer la labor de quienes nos protegen.

Alcalde y manifestantes, diálogo roto





Ayer, más que un acercamiento entre los manifestantes y la autoridad local, se marcó una distancia.



El alcalde Héctor López, acompañado del secretario de Seguridad Pública, salió en rueda de prensa a reprochar a Roberto Saucedo y Visente Hernández por la publicación de su domicilio particular y el del síndico Luis Ernesto Ayala y la regidora Betty Yamamoto.



Activistas como el mismo Saucedo Pimentel, Adolfo Enríquez y Ricardo Gómez, le reviraron en redes que su lucha es legítima y pacífica.