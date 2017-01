FRANCISCO HORTA Publicada el

SAQUEO IMAGINARIO



Hay sucesos a los que es imposible permanecer ajeno y el registrado ayer en León fue uno de ellos.



Luego de una marcha realizada del Arco de la Calzada a Presidencia Municipal de León en forma completamente pasiva (me consta porque un servidor estuvo durante el recorrido)... la tercera registrada en la semana para ser exactos, en protesta al incremento del transporte público, lo que sucedió minutos después fue un suceso que al menos un servidor no recuerda alguno igual por estas tierras: una tarde llena de saqueos que no sucedieron, provocados por culpables que nunca existieron.



Todo generado por una psicosis que surgió de boca en boca y sobre todo por redes sociales que por inercia provocaron que la población se resguardara en sus hogares, al mismo tiempo que negocios pequeños y grandes de la Zona Centro, Zona Piel, tiendas de autoservicios y hasta de colonias populares como el Coecillo: cerraran las puertas, bajaran las cortinas, perdiéndose así importantes ganancias; en el día más representativo del año para quienes comercializan juguetes, calzado y ropa infantil.



SIN NOVEDAD



Y aunque quisiera decirle que el resto de noticias relacionadas con el sector industrial y empresarial solamente fueron psicosis, la realidad es que una vez más el presidente electo de los EU, Donald Trump generó noticia al amenazar a la armadora japonesa con un alto impuesto en caso de instalar su factoría de autos Corolla en Guanajuato.



Minutos después llegó la respuesta de la armadora nipona que defendió su inversión de mil millones de dólares asegurando que la puesta en marcha de una planta en México no afectará el volumen de producción o los empleos que tiene en Estados Unidos.



En síntesis por ahora todo sigue igual y se espera que los 2 mil empleos generados de forma directa y los aproximadamente 10 mil indirectos sean realidad a partir de 2019 cuando se comience a producir los primeros autos Corolla, el modelo insignia de la armadora nipona.



UN AUMENTO MÁS



Otra noticia real fue el aumento en las tarifas anunciado por Uber para Guanajuato y todo México, esto a causa del incremento en la gasolina.



Detallaron que el incremento en los precios serán realizados a partir de ayer por kilómetro recorrido de acuerdo al costo del combustible vigente en cada ciudad en sus servicios de uberPOOL, uberX, UberBLACK, uberXL y UberSUV.



Uber detalló que el incremento contempla diversos factores y busca proteger las ganancias de sus socios y al mismo tiempo mantenerse como una opción accesible para los usuarios.



DALE LIKE



Para terminar esta edición y de paso semana, comparto una noticia positiva, resulta que Facebook arrancará un nuevo programa empresarial y justamente será Guanajuato, la primera sede en México.



En el evento a realizarse el próximo viernes en el Teatro Juárez compartirán a los emprendedores tips para utilizar la red social más allá de darle me gusta a las imágenes de la vida cotidiana de sus amistades.



En beneficio de su negocio por medio de conferencias con temas como: Emprendimiento & Introducción a Facebook para Empresas, Facebook para Empresas I: Páginas + Contenido y creatividad + Anuncios Básicos, ¿Qué es lo que una empresa debe publicar en Facebook? Y casos de éxito que han aprovechado la red para hacer clientes.