Cumple crimen un mes impune

LEÓN, GUANAJUATO

Se cumplió un mes de la muerte de Adriana Garnica, de 26 años, y la Procuraduría General de Justicia aún no captura al presunto asesino.



En un perfil de Facebook con el nombre de la víctima se difunde la fotografía de un joven señalado como quien privó de la vida a la fisicoculturista.



El texto viene acompañado por tres imágenes, una de ellas del sospechoso.



“Esa foto que ven a su derecha fue la basura que me asesinó, la que me quitó la vida sin compasión”, cita una parte del texto.