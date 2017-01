Apuntan a GM Silao fuera de peligro

ROCÍO TERRASAS RENTERÍA Publicada el

Ante la amenaza que publicó Donald Trump en su cuenta de Twitter el pasado martes sobre imponerle un gran impuesto fronterizo a General Motors por fabricar su modelo Chevy Cruze en México y comercializarlo en Estados Unidos, el coordinador para el Bajío del Sindicato MTL, Juan Carlos Félix Vázquez, comentó que por el momento no existe una afectación directa en la planta ubicada en Silao.



“Afortunadamente Silao no tiene relación con el modelo de vehículo que Trump hace mención, no manejamos ese tipo de unidades y hasta el momento los trabajadores de GM Silao hemos ofrecido buenos resultados”.



El coordinador agregó que el tema de estrategias ante este tipo de amenazas le corresponden a la compañía, pero que por el lado sindical lo que harán es seguir trabajando con responsabilidad, calidad y seguridad para ofrecer un buen vehículo a los clientes.