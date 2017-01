Pide AMLO abstenerse de vandalismo

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llamó a todos los militantes de su partido a no participar en ningún acto vandálico ni de saqueo pues ese caos a quien conviene es al régimen, para distraer y causar miedo.



“No hay que caer en la trampa de la violencia”, hay interesados en generar caos porque quieren distraer, generar miedo”, advirtió en video publicado este jueves por la mañana en su cuenta de Facebook.



En la grabación, el político consideró importante en estos momento “un deslinde, en Morena vamos al cambio por la vía de la concordia, de la paz de la fraternidad”.



“Hay a quienes conviene el caos a nosotros no”, expuso.



Según dijo hay gente que de manera “espontánea están participando (en actos vandálicos) lo hacen por rabia, para desquitarse porque piensan que así van a resolver el problema.



“Pero hay otros que están siendo manipulados por la derecha, los conservadores, la mafia del poder. Porque lo que quieren es que nos distraigamos y que la nota sea el caos y luego viene el repudio y al mismo tiempo infunden miedo.



“Son estrategias fascistas para dominar mediante el terror. Nosotros no vamos a caer en la trampa, nosotros queremos poner orden en el caos queremos cambiar este régimen corrupto que es el que está propiciando un desorden que puede ser un desorden bien organizado para impedir un verdadero cambio”, sostuvo.



En el video López Obrador anunció que hoy jueves los diputados de Morena impulsarán en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se convoque urgentemente a periodo extraordinario de sesiones para modificar la Ley de Ingresos 2017 y revertir los aumentos en gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.



“Llegó el momento de las definiciones, de actuar de manera consecuente”.



Aunque el PRD anunció que también impulsará esas enmiendas y la convocatoria a sesiones, en su video el dirigente de Morena insistió en que por encima de los intereses partidistas está el interés del pueblo, pero criticó “ahora hay quienes salen a protestar pero no han sabido estar a la altura de las circunstancias”.