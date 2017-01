Revive Peña a Videgaray

EL PAÍS | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Luis Videgaray estuvo 120 días fuera del Gabinete de Enrique Peña Nieto.



El secretario de Hacienda salió por la puerta trasera de la administración, vilipendiado por ser artífice de la reunión del presidente con Donald Trump en la residencia oficial de Los Pinos en agosto.



Ahora regresa al Gobierno. Esta vez con una misión mucho más compleja: ser ministro de Relaciones Exteriores.



El nombramiento significa que Videgaray será el interlocutor con la presidencia del magnate, que aún no ha jurado el cargo y ya ha demostrado ser un enemigo de México tras sus amenazas a la industria automotriz para evitar expandir sus operaciones en el País. Videgaray, el secretario que nunca se fue, vivirá el encargo más complejo de su trayectoria política.



“Será un año de retos y desafíos”, presagió Peña en un mensaje desde Los Pinos.



El mandatario aceptó la renuncia de Claudia Ruiz Massieu como ministra de Exteriores. La política, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, deja la secretaría para darle paso a Videgaray.



En el otoño pasado, las crónicas políticas de la prensa nacional detallaban un enfrentamiento entre ambos ministros.



Videgaray, en ese entonces omnipotente secretario de Hacienda, promovió la visita de Trump al País. Ruiz Massieu y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se opusieron firmemente a que el republicano, que insultó a los mexicanos desde el primer día de su campaña, pisara el territorio nacional.



Los sorpresivos resultados de la noche del 8 de noviembre dieron la razón a Videgaray, que insistió públicamente en que México debía tender puentes con Trump.



Videgaray, mano derecha de Peña Nieto, fue llamado visionario tras la derrota de Hillary Clinton. Sus opiniones se han visto reflejadas en la realidad. El peso mexicano sigue en caída libre, aunque el Gobierno de Trump se inaugura el 20 de enero.



Videgaray, que no tiene experiencia en la diplomacia, tiene amistades en común con Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump y clave para gestionar la visita del magnate a México.



El encuentro fue un duro trance para el Gobierno de Peña, pues los sondeos indicaron que siete de cada 10 mexicanos reprobaron la visita de Trump.



Las asignaciones pendientes



“La instrucción es acelerar el diálogo y los contactos con el nuevo Gobierno de Estados Unidos”, dijo Peña ayer.



El Presidente aseguró que el nuevo canciller deberá sentar las bases de una relación bilateral “constructiva” y defender los intereses mexicanos sin “menoscabo” de la soberanía y dignidad mexicanas.



Videgaray quedará al mando de una red que opera 50 consulados en EU. En cuatro años del Gobierno de Peña, los diplomáticos mexicanos han ayudado a proteger a 600 mil mexicanos en diversas localidades en las que viven 35 millones de mexicanos, unos 5.8 millones de ellos de manera ilegal.



Pero el principal papel de Videgaray será minimizar los daños que Trump pudiera causar al comercio entre ambos países.



Trump ya ha mostrado el daño que puede hacer a la economía mexicana: el martes, Ford dio marcha atrás en sus planes de montar una planta en San Luis Potosí, con lo que se perdió una inversión de mil 600 millones de dólares que crearía unos 2 mil 800 empleos directos y unos 5 mil indirectos. La decisión de la empresa automotriz hizo que el peso alcanzara un nuevo máximo histórico.

¿Recompensado?: Videgaray fue artífice de la invitación del gobierno mexicano a Donald Trump, que se concretó en la polémica visita del 31 de agosto, en su campaña por la Presidencia de Estados Unidos.