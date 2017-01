Suman 24 horas de bloqueo total en carretera de BCS

EL UNIVERSAL | BAJA CALIFORNIA SUR Publicada el

Al mediodía de este jueves 5 de enero se cumplieron 24 horas de un bloqueo total a la ruta carretera que abastece de víveres y combustible a Baja California Sur. Transportistas agremiados a distintas organizaciones mantienen la protesta por el alza a la gasolina, sumándose a las movilizaciones nacionales.



El bloqueo se mantiene en la zona del malecón, conocida como “El Molinito”, al inicio de la carretera escénica que conduce a la zona de Punta Prieta en la terminal de abastecimiento de Pemex BCS y hacia el puerto comercial en Pichilingue.



En la zona los transportistas únicamente dejan pasar a automóviles. Esta misma ruta conduce a las playas de la ciudad capital y algunos hoteles y marinas; sin embargo, han dejado claro que no dejarán pasar ningún camión con cualquier tipo de carga, incluyendo las pipas de combustible que abastecen a las estaciones de La Paz y los cuatro municipios de BCS.



Un segundo bloqueo existe en la carretera Luis Donaldo Colosio y la salida a la comunidad de San Juan de Los Planes, al sureste de La Paz. Este tramo conecta también con el libramiento Santiago Oceguera para camiones de carga que provienen del puerto comercial y que a diario abastecen a las grandes cadenas de supermercados, empresas de construcción y materiales diversos.



De este modo los transportistas mantienen al menos a una veintena de camiones que bajaron de los transbordadores el día de ayer y esta mañana con todo tipo de mercancías —mucha de ella perecedera— en el libramiento Oceguera. Además, en el puerto de Pichilingue también se encuentran varados decenas de camiones que no han podido conectarse con la capital y el resto de BCS.



Hay que recordar que La Paz cuenta con la única carretera, la transpeninsular que conecta tanto al municipio de Los Cabos como a la zona norte hasta llegar al estado vecino Baja California.



El subsecretario de Protección Civil estatal, Carlos Godínez León, sostuvo que el abasto está garantizado para BCS; no obstante, dijo que la situación es “delicada”, pues el problema es que la carga pueda llegar desde el puerto o desde la terminal de Pemex hasta la ciudad.



Indicó que de continuar el bloqueo habría posiblemente limitaciones, pero hasta el momento aseguró que las gasolineras siguen operando.



Contrario a ello, ciudadanos han compartido en redes sociales que algunas gasolineras ya están limitando la venta de combustible en algunas comunidades, sobre todo de las más alejadas de la capital. En Guerrero Negro, una de ellas cerró operaciones desde hace dos días.



En el puerto de Pichilingue se cancelaron al menos tres rutas de transbordadores. Ni pasajeros ni mercancías pudieron salir en las rutas La Paz-Mazatlán-LaPaz, ni a Topolobampo.