Afirma Nissan que Compas se mantiene en el País

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El proyecto Compas, ideado por Nissan y Mercedes-Daimler, para producir autos de lujo en Aguascalientes se mantendrá sin cambios, informó Nissan México.



A pesar de las presiones que están ejerciéndose sobre armadoras que producen o producirán en el corto plazo en el País, así como rumores que la plataforma de producción conjunta no funciona, la compañía japonesa señaló que hasta ahora no reportan obstáculos para su culminación y próximo funcionamiento.



“Nuestros planes para COMPAS en México siguen sin cambio alguno”, explicó la compañía luego de ser cuestionada ante el contexto actual entre México y Estados Unidos bajo las amenazas de DOnald Trump.



Las primeras pruebas de producción comenzaron a hacerse en septiembre del año pasado y de acuerdo con la planeación, primero se fabricarán vehículos Infiniti, en algún punto del segundo semestre del 2017, y los Mercedes iniciarán a partir del 2018.



Aunque no se ha hecho oficial, los vehículos que se fabricarán serán el Infiniti Q30 y el Mercedes Benz GLA en esta planta conjunta.



Para Nissan, el 2016 pasado fue uno de los mejores en su historia en el País, con ventas en el mercado nacional por 401 mil unidades, un incremento de 15.5% respecto al año pasado.



Esta marca es la líder en el mercado, con 25% del total de participación, y lleva en esa posición por siete años de manera consecutiva, según el reporte de ventas de 2016 de dicha compañía japonesa.



En el País, el vehículo más vendido durante 2016 fue el Versa, con 90 mil 543 unidades desplazadas. En su versión inicial, este modelo tiene un costo de 179 mil pesos y la versión más equipada alcanza los 246 mil pesos.



Otros productos que están en la lista de más vendidos fueron la NP300, una camioneta tipo pick up de la cual se desplazaron 83 mil en México; March, subcompacto, con 56 mil unidades, sigue en la lista; Tsuru, con 49 mil unidades vendidas y Sentra, 46 mil unidades, terminana la lista de los más vendidos.