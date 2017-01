En Guanajuato el Gobierno debe ser firme

ENRIQUE GÓMEZ OROZCO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Los primeros días del año pintan mal para el País por la anarquía creciente en carreteras, gasolineras y tiendas de consumo. Parar la principal arteria del País por 7 horas es un desastre; permitir el saqueo de autoservicios puede incendiar al País.



No sabemos en qué están pensando el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Se ausentan de su responsabilidad fundamental: cumplir y hacer cumplir la ley.



Parece que no les importa lo que sucede, parece que desean una solución espontánea a través de los días. El peligro es mayor que las consecuencias inflacionarias del aumento de la gasolina. Ya un grupo empresarial cerró cien estaciones porque no están dadas las condiciones de seguridad para expender el producto. Si la falta de autoridad permanece, pronto cientos de comercios cerrarán sus puertas antes de verse asaltados por turbas incontenibles.



Ya en las redes sociales y en los sitios de internet de los medios la gente pregunta cuál carretera está bloqueada y cuál está libre para aventurarse a un viaje. Eso nunca lo habíamos visto. Peor que un mal gobierno es uno ausente o inexistente.



Los empresarios, angustiados por las circunstancias, piden a Peña y a su gabinete que tengan sensibilidad, que antes de pedir sacrificios y más sacrificios a la población se comprometan a bajar el gasto público y a reducir las canonjías que disfrutan. Las palabras caen en el vacío.



Ante la ausencia de la autoridad federal, los estados deben asumir la responsabilidad de conservar la paz pública. En Guanajuato haría bien el gobernador Miguel Márquez Márquez en no permitir la menor escalada de anarquía. Lo mismo para los alcaldes. Nuestro estado puede distinguirse por la cero tolerancia ante el desorden.



Si nos fijamos bien, los alborotadores son pequeños grupos de radicales que no representan en su deseo de violencia a la mayoría de los ciudadanos. Grupos que van de 20 a 100 personas irrumpen en varios puntos de la ciudad a sabiendas de que “en bola” pueden crear trastornos.



La seguridad y la tranquilidad de los guanajuatenses es la primera tarea del Gobierno. Permitir que turbas violentas irrumpan en comercios, ataquen a gasolineras y obstaculicen el paso de los demás es algo que no puede permitirse.



Aquí no.



Toda amenaza es una oportunidad. Para Márquez y su secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, es distinguirse de otros estados donde los gobernantes viven en pánico por no enfrentar los problemas.



Si fueran miles o decenas de miles los manifestantes, entenderíamos que se trata de un movimiento social imparable, pero la verdad es que son un puñado de agitadores radicales. Muchos de ellos afiliados al partido Morena. Los cientos de miles de trabajadores que acuden todos los días a su trabajo porque lo necesitan, son las primeras víctimas de los revoltosos.



Y no es que falten razones para que los ciudadanos estén molestos, pero los golpes y manotazos violentos de nada sirven. No se cambiará el precio de la gasolina porque no es un asunto local. El precio del transporte es un asunto local pero dados los cambios en el precio de los combustibles y el dólar, resulta improbable que alguien quiera prestar el servicio con pérdidas.