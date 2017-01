Prende violencia

REDACCIÓN | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

La amenaza se cumplió.



En redes sociales se lanzó una convocatoria: “Saqueo en los Walmart en contra de la alza de precios en los combustibles... será en Walmart Torres Landa a las 7 P.M. No faltes”.



Los convocados no faltaron. A la hora indicada unas 100 personas, principalmente jóvenes, llegaron al lugar.



Ante la amenaza, en Walmart habían tomado precauciones.



Quienes llegaron listos para el saqueo encontraron la tienda cerrada y los accesos protegidos con una barrera de tarimas.



En el estacionamiento además había varias decenas de policías.



Eso no intimidó a los convocados. Ya estaban ahí y actuaron. Uno se animó y pateó la cortina de acceso a la tienda y otros lanzaron piedras. No hubo daños.



El objetivo se cambió. A un lado estaba vulnerable el banco Santander, con una fachada de cristal. Ahí fue el ataque.



Alguien lanzó la primera piedra y los demás lo siguieron. Con los muros de cristal destruidos uno de los vándalos entró, agarró un monitor, salió con él y lo levantó frente a los demás, que festejaron su “hazaña”.



Los demás convocados entraron a saquear y vandalizar la sucursal bancaria.



Los policías se limitaron a ver hasta que una voz que salió de entre los saqueadores los retó: “¡pues déjense venir!”.



Inició el enfrentamiento. Los policías con macanas y los vándalos con piedras, y cuando se les acabaron se dispersaron por la zona afectando el tráfico.



Un policía resultó herido y hubo unos 40 detenidos. En los disturbios participaron más de 100 agentes, informó el secretario de Seguridad Enrique Ramírez Saldaña, quien advirtió que respetarán las protestas pero no tolerarán el vandalismo.