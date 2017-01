Llega con la emoción a tope

CARLOS CAMPOS Publicada el

El mediocampista, Rony Alexander Argueta, que viene de Estados Unidos para reforzar a Celaya en el clausura 2017, se reportó listo para arrancar.



“Ya este sábado, primero Dios y el profe me den oportunidad de debutar este sábado, estoy contento, me voy acoplando poco a poco al equipos, ya listos si me dan minutos echarle ganas y dar todo con el equipo”, dijo.



Dijo que el objetivo principal es ascender, la meta trazada por el grupo.



“Por parte del grupo, la meta es ascender y jugar juntos, todavía vamos acoplarnos con los que vienen entrando, pero la mayor meta es ascender”, dijo contundente.