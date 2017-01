Frena producción Honda por cierre de carreteras

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Trabajadores del turno vespertino de la empresa automotriz Honda no laboraron la tarde de ayer y hoy no lo hará ningún turno por la escasez de piezas en la planta debido a los bloqueos carreteros, así lo confirmaron trabajadores a AM.



Personal de la empresa, que prefirió no compartir su nombre, afirmó que ayer sólo laboraron los trabajadores del turno A y hoy descansarán ambos turnos y será hasta el próximo lunes cuando se reanuden las actividades normales.



Los trabajadores mencionaron que esta indicación se les dio el pasado miércoles por la tarde; se les argumentó que había escasez de piezas debido a los bloqueos en diferentes carreteras del país realizadas por transportistas ante el alza en el precio de los combustibles.