Sin recuperar ventas en ‘día de reyes’

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Comerciantes del tianguis de los lunes aseguraron que a pesar de rematar sus productos, no lograron recuperarse en las ventas que generaron las pérdidas del miércoles.

Aunque les dieron permiso de estar hasta hoy a las 4 de la tarde, la mitad de los puestos ya no están y los comerciantes que quedan dicen que ya no tardan en quitarse puesto que no han tenido ventas.

Cabe recordar que el pasado miércoles la mayoría de los comerciantes del tianguis se retiraron al correrse el rumor de que había saqueos de negocios.