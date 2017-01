Bárbara ya no será presentadora de 'Primer Impacto'

EL UNIVERSAL Publicada el

La periodista Bárbara Bermudo ya no será la presentadora del programa de Univisión "Primer Impacto".



Luego de estar al frente de esa emisión durante 15 años, un ejecutivo de la empresa con sede en Miami anunció: “El contrato de empleo de Bárbara Bermudo no ha sido renovado y dejará su puesto como copresentadora de Primer impacto. Le agradecemos a Bárbara por sus aportaciones y le deseamos lo mejor”.



La conductora de 41 años no se pronunció al respecto, sin embargo su esposo, Mario Andrés Moreno, escribió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que además de agradecer el apoyo brindado a Bermudo dejó entrever que hay oculto sobre el asunto.



“Gracias por las inmensas muestras de cariño hacia mi esposa, que me hacen sentir muy orgulloso de ella y su extraordinario talento que nadie podrá opacar, muy pronto la verdad saldrá a la luz y el enemigo quedará desenmascarado, por ahora gracias de corazón #GodIsGoodAllTheTime”, dijo el periodista colombiano, quien dejó Univisión en mayo de 2015.