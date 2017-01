Dan último adiós a Reynolds y Fisher

AP Publicada el

Familiares y amigos se reunieron en las casas contiguas de Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher en un día sombrío en Hollywood Hills para el funeral de las actrices.



El servicio se realizó el jueves en la casa de Fisher. Su hija Billie Lourd y amigos como Meryl Streep, Tracey Ullman y Stephen Fry, les dedicaron panegíricos. Como es tradición en EU, se ofreció un almuerzo para los 125 invitados que incluyó pollo frito, ensalada verde y pan de elote.



Streep, quien actuó en la adaptación de la novela semiautobiográfica de Fisher, “Postcards from the Edge”, llevaba flores blancas al caminar por la larga privada del conjunto residencial. Dentro, Streep interpretó la canción favorita de Fisher, “Happy Days Are Here Again”, y todos la acompañaron.