Miss Bumbum 2016 se desnudará para revista

Erika Canela ya empieza a sentir las consecuencias del éxito, por una parte hará desnudos para dos importantes revistas para caballeros, pero la otra cara de la moneda, es que siente que sus padres no la apoyarán en su carrera porque ellos están inmersos en las situaciones religiosas.



Así es, la ganadora de Miss Bumbum 2016 se está preparando para su primera prueba internacional que será mostrar sus atributos al natural en Playboy en Venezuela. En tanto, en los próximos días en Brasil mostrará lo propio para el magazine “Sexy”.



Sin embargo, a pesar del entusiasmo por este nuevo reto, indica el portal brasileño ego.globo.com, ella sabe que ahora se enfrentará a diversas críticas.



“Creo que es normal. Me criaron en la Iglesia Cristiana de Brasil”, dijo Erika, quien es hija del pastor de su congregación.



“No sé cómo me sentiré ese día (cuando la revista salga al mercado)”. Erika fue organista de la Iglesia Cristiana Universal de Brasil.