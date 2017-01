Presumen su amor...y sus cuerpazos

EL UNIVERSAL Publicada el

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se encuentran más felices que nunca, los actores pasaron unos días de descanso entre sol, arena y mar, y aprovecharon la bella experiencia para recordarse cuánto se quieren.



A través de redes sociales, postearon fotografías y videos con algunos de los momentos que compartieron, así como románticos mensajes.



En una de las instantáneas, Boyer escribió:



"He sentido que saltó en paracaídas desde que me enamore de ti @sebastianrulli gracias, por este amor que crece cada día más fuerte. Y por cada salto que nos devuelve el alma al cuerpo. Soy feliz y además estoy enamorada de ti. GRACIAS VIDA"



Mientras que el argentino escribió:



"Tú me haces Volar @angeliqueboyer !! Y así pretendo que te sientas cada uno de tus días!! Gracias por tanto "Mi cielo". Te Amo"



Los actores posaron muy sonrientes y abrazados en el mar, donde lucieron sus tonificadas figuras, pues Angelique lució un bikini y Rulli dejó al descubierto sus pectorales.

Y buen amigo @diegodreyfus gracias Una foto publicada por Angelique Boyer (@angeliqueboyer) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 4:02 PST