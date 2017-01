Cosmogonía y poderes nuevos: Las fuerzas extrañas

MIGUEL ÁNGEL GALINDO NÚÑEZ Publicada el

Mis extraños lectores, hemos iniciado un año nuevo, el 2017 que tiene mucho por mostrarnos y darnos una nueva oportunidad a todos nosotros. Por ello traigo a ustedes una creación de 1906, pensada y repensada por uno de los poetas más notables de Argentina, me refiero a Leopoldo Lugones. Un personaje sumamente interesante y uno de los tan curiosos escritores con un final trágico, pues terminó suicidándose. Aunque las causas salieron a la luz; muchos no comprenden cómo un hombre que escribió poesía tan sublime terminó por ahorcarse en un hotel.



Leopoldo Lugones es un escritor que inició con la famosa literatura fantástica argentina. Quizá Borges y Cortázar son de los más renombrados personajes de sus tiempos, pero Lugones fue en parte el maestro de ellos. No contemporáneo de Cortázar, pero sí guió la pluma de Borges en muchas ocasiones. Es por ello que recomiendo esta semana su libro llamado ‘Las fuerzas extrañas’. Este libro tiene varios cuentos que maravillan a sus lectores cada vez que se enfrentan a sus páginas. Aunque varios de ellos están reunidos bajo otro título ‘La lluvia de fuego’, en el cual se desorganizan y quitan el último apartado del libro que es un decálogo cosmogónico que ha servido a muchos para explicar la “fantaciencia”, un término que categoriza al punto medio entre Ciencia Ficción y Fantástico.



Los cuentos que muestra Lugones son únicos. Mis favoritos: ‘La lluvia de fuego’ que narra los últimos días de Sodoma y Gomorra, justo antes de que empiecen a caer pequeñas piezas de metal ardiendo en toda la ciudad. Los pobladores entran en caos y deciden correr a refugiarse mientras sus hogares caen ardiendo por el juicio divino. Otro de ellos es ‘Los caballos de Abdera’, relato en el cual sabemos de la famosa ciudad de Abdera, conocida por sus hermosos caballos, tan bien criados que parecerían humanos. En un momento se sabe que los equinos tienen comportamientos muy extraños, pues empiezan a robar espejos, tratar de violar mujeres, robar comida, porque desean ser como los humanos.



En ambos nos aparecen hechos de los antiguos tiempos contados desde un punto de vista distinto al mítico. Debemos recordar que el tiempo mítico, en literatura, es el cual se puede desarrollar en todo momento, no tiene una fecha, cosa que sí ocurre en los mitos, pero que con Lugones, nos concretiza en cierto lapso histórico indefinible.



Algo que debo notar en estos cuentos es un elemento notado por un seguidor de mis cursos de literatura fantástica: Elías A. García. Él dijo que Lugones metía los pecados capitales en sus obras, por ello mismo, los invito a que lean y busquen estos pecaminosos personajes, que al final de cuentas, mis extraños lectores, es a quienes Lugones trata de eliminar.