Reportan bajas ventas

VANIA JARAMILLO Publicada el

Comerciantes del mercado Aldama se vieron afectados por los supuestos saqueos que hubo ayer en la Zona Centro.



Las cortinas del inmueble fueron cerradas después del mediodía, lo que impidió el acceso de clientes.



Locatarios señalaron que aunque no sabían si era verdad o no la llegada de manifestantes decidieron prevenir para evitar perder mercancía. Sin embargo, tampoco ganaron porque a las tres de la tarde aún no había venta.