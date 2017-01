ASTERISCOS ***EN SON DE PAZ

***EN SON DE PAZ



La nueva marcha de ayer contra el incremento a la tarifa del transporte inició y terminó en son de paz. A las 10:30 horas partieron del Arco de la Calzada y alrededor de la 1 tarde se retiraron de la Plaza Principal, caminaron en respeto por las calles Madero, Ignacio Zaragoza, López Mateos y 20 de Enero.



*MENOS, PERO EN ORDEN



El contingente fue más reducido que el de otras protestas, pero mucho más ordenado. Los propios convocantes advirtieron en todo momento que no tolerarían a encapuchados y hasta integraron un comité para vigilar y señalar a la Policía si alguno se ‘salía del huacal’. Por fortuna no fue necesario.



*UN CARRIL DEL EJE



Tampoco cerraron vías, en su paso por un tramo de López Mateos ocuparon siempre un solo carril a contraflujo. En un momento hubo intento de cruzarse para protestar en el paradero La Paz (que estaba cerrado por precaución), pero de inmediato se llamó a retomar el carril de la protesta, y así lo hicieron.



*LEVANTEN CORTINAS



Al paso de la marcha varios de los comercios estaban cerrados. Confesaron que la Policía les advirtió que era mejor hacerlo, ellos mismos se dieron cuenta que no había por qué, los manifestantes les explicaban que no eran motivo de desorden y poco a poco los negocios levantaron sus cortinas.



*ESPEREN LA OTRA



En la marcha tomaron el micrófono Ricardo Gómez, Visente Hernández, Francisco Zamora, y otros. El abogado Roberto Saucedo, uno de los señalados por el alcalde Héctor López por difundir su domicilio particular, no asistió. Al final no faltaron las voces de quienes pedían permanecer y endurecer protestas, los liderazgos visibles de la marcha fueron prudentes, pusieron fin y llamaron a esperar convocatoria.



*SIN ATENCIÓN



Del Gobierno Municipal ningún funcionario ni de alto, medio, ni bajo rango, salió a atender. El Municipio ofreció una mesa de diálogo desde el martes pasado, puso como condición que las protestas fueran en orden, pues otros días hubo incidentes que afectaron el servicio del SIT y la vialidad. Ayer todo en paz, pero no hubo postura oficial sobre cómo, cuándo y dónde es que se sentarán a la mesa.



*REYES, EN PRIVADO



Afuera de Presidencia Municipal sólo hubo policías preventivos. A la misma hora de la protesta, en agenda privada, el alcalde Héctor López y su equipo festejaban Día de Reyes en comunidades rurales.







***ALE A ESCENA



En voz de la diputada federal por el distrito 06 de León, Alejandra Gutiérrez Campos, los 109 legisladores del PAN presentaron ayer de manera formal una propuesta para disminuir en un 50% el IEPS que se aplica a las gasolinas y diesel, y así reducir hasta en dos pesos por litro el precio.



*BAJAR EL IEPS



En Tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la leonesa señaló que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios representa el 30% del costo del litro, eso encarece el combustible y es un golpe para las familias y las micro y pequeñas empresas que se sienten timadas y agraviadas.



*NO ES LUJO



El “gasolinazo”, dijo la panista de casa, es un efecto de una Reforma Fiscal regresiva que desalienta inversión y una política ideológica que pretende hacer creer que la gasolina es un producto de lujo, y no es así. Reducir el IEPS ya lo habían planteado en octubre, en la discusión de la Ley de Ingresos, pero no pasó. Ahora fue turnado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su revisión.



*SU CULPA



La ex Tesorera al final del trienio del alcalde Ricardo Sheffield, hoy su compañero legislador federal, hizo un llamado a los partidos a sumarse a una modificación al Presupuesto, que es posible: “Si sigue la necedad del impuesto desproporcionado no quedará más que señalar que ustedes han fallado”, dijo.



*PRI RESPONDE



Diputados federales del PRI, como la también vocera del Comité Nacional, Yulma Rocha, respondió en redes con una explicación de las razones: el precio del petróleo subió, mayor consumo y menor producción de combustible, más importación en dólares, y que se trataba de un precio artificial en el que se gastaban 200 mil millones de pesos que obligarían a recortar programas sociales o pedir deuda.



*Y EXHORTA



La postura del PRI va en sintonía con la de Peña Nieto, que es medida responsable para la estabilidad. Y le agregan un exhorto para que el Ejecutivo Federal informe cómo determinan los precios, se garantice el abasto, se vigile las gasolineras para evitar especulación y abusos, se agilicen las averiguaciones de quienes cometan delitos y se promueve la competencia en beneficio del consumidor.

***RECLAMAN APOYO



Norma Nolasco, del Grupo Unido de Madres Solteras, manifestó en redes su molestia porque no recibió el apoyo que dijo le ofrecieron en la Dirección de Desarrollo Humano que comanda Daniel Campos, para diciembre con cobijas y despensas y para Reyes con juguetes, “gracias por nada”, dijo.

Cuidan seguridad de la Feria



En reunión de los tres niveles de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública de León presentó el plan operativo de seguridad para cuidar la Feria de León 2017. El secretario, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó que el C4 mantendrá una base de monitoreo permanente en las instalaciones de la Feria.



“A través de Policía, Vialidad, Oficiales Calificadores y C4, resguardaremos el orden”, garantizó.



Ayer, la Feria de las Sonrisas (del 13 de enero al 7 de febrero) fue presentada en la Ciudad de México.