Clara no sólo es la del huevo

Lo claro es lo que está bañado de luz, lo que se distingue bien como el agua clara que no está turbia sino que es transparente. El huevo se compone de dos sustancias: la clara y la yema. La clara se llama así porque es clara como el nuevo día, sí, porque cuando está amaneciendo se dice que está clareando. “Llorando junto a la cuna me dan las claras del día, mi hijo no tiene padre, qué pena de suerte mía…”, así canta la hermosa Martha Sánchez con Joaquín Sabina en “Y sin embargo te quiero”.



El clarín es una especie de trompeta pequeña y dicen que se llama así porque es el instrumento que en los campos militares se usa para anunciar que el día ya está clareando y hay que ponerse a trabajar.



Lo claro también es, por ejemplo, un área limitada del bosque donde no hay árboles, ése es un claro del bosque y en pintura se conoce como claroscuro aquella área que se pinta donde hay luces y sombras muy acentuadas.



Clara es un nombre de mujer. Me acordé de mi amiga Clarita que es una contradicción viviente porque se llama Clarita pero su piel es bastante oscurita, casi llegando al tono conocido como “color lanchero de Acapulco”.



“Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados ¿por qué si me miráis, miráis airados?” Dice en una de sus más connotadas poesías, Gutierre de Cetina.



La verdad es que, lo claro y la claridad han sido inspiración de muchos artistas, principalmente músicos y poetas, Desde el “Claro de Luna”, sonata para piano de Ludwig Van Beethoven y “Clair de lune”, del francés Claude Achille Debussy, hasta la “Claridad” que cantaban con mucho afán los del grupo Menudo: “ven claridad, llega ya, amanece de una vez, claridad, por piedad…” pasando por “La Rondalla” del aguascalentense Alfonso Esparza Oteo que dice: “en esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir” y por Cri-Cri, Francisco Gabilondo Soler que nos cuenta musicalmente la historia del pescadito que salta de repente “en el agua clara que brota en la fuente”.



Fundada por San Francisco y Santa Clara de Asís existe la Orden de las Hermanas Clarisas pobres, que viven encerradas en su monasterio en pobreza total y para sobrevivir hacen riquísimo pan y galletas para vender.



No me quiero retirar sin mencionar a Santa Clara del Cobre, bella ciudad colonial ubicada cerca de Pátzcuaro, Michoacán, donde con el metal que pregona su nombre, se hacen maravillosas obras de artesanía, únicas en todo el mundo.



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



Raúl Salamanca ¿Es correcto decir la primer semana?



RESPUESTA



No… Los adjetivos primer y tercer son masculinos. Se puede decir “el primer día” pero en el caso de la semana sería “la primera semana”.



AHORA PREGUNTO:



La palabra hercio se deriva del nombre de un científico alemán H.R. Hertz. Muy bien. Ahora déjeme preguntarle ¿Qué es un hercio?



a.- Unidad monetaria



b.- Unidad de frecuencia



c.- Unidad de velocidad



d.- Unidad de peso



RESPUESTA



b- El hercio es una unidad con la que se mide la frecuencia de una señal en radiodifusión y en televisión.

Frase para terminar: “Un día del hombre erudito es más largo que un siglo del ignorante”. ¿Cómo dijo? Hasta la próxima.

