Líderes ausentes

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

El presidente Peña está acabado. Su sexenio también. Dos años antes del término, el País está metido en una agitación social enorme. El priísmo que prometió devolvernos la estabilidad, terminó mostrando lo peor de sí mismo: reproduce desde sus genes, la corrupción rampante y algo que no se le había visto frecuentemente: torpezas en el mando, fallas en la estrategia.



El sistema económico basado en la apertura comercial tocó fondo: no ha podido hacernos crecer a más de 1.5% del Producto Interno Bruto desde hace 10 años. Con ingresos fiscales en picada y gastos crecientes, la Secretaría de Hacienda recurrió a endeudarse hasta el 50% del PIB. Con la llegada al poder de Trump el escenario se complica más y solo quedaba a la SHCP cubrir el déficit enorme incrementando el precio de un bien “inelástico”, es decir, cuya demanda no cambia aún con el precio: la gasolina. Junto con el incremento al IVA, el aumento al energético son los dos puntos más críticos pues levantan en pie de guerra a la sociedad.



El gobierno del presidente Peña pasará a la historia lleno de actos de corrupción, es cierto, pero al igual que el “error de diciembre en el 94” o la “devaluación del 82”, será recordado por el “gasolinazo” del 2016. Las Reformas Estructurales que anunció son entendidas por el pueblo como las causantes de la crisis económica. No hay explicaciones que puedan servir por parte del gobierno. Él había prometido que bajarían los precios de los energéticos y no lo cumplió. Que se acabarían los “gasolinazos”, que la gente tendría beneficios por las Reformas y no fue así. Será imposible ahora que alguien le crea algo. Sus mensajes son ahora huecos, suenan falsos. Lo que a nadie le conviene: el líder no tiene ya la confianza de su gente.



Este fue el sexenio de un personaje creado por la televisión para atraer al pueblo manipulable. Logró que el PRI regresara al gobierno. Pero dilapidó su popularidad pronto. Se incrementaron rápido los escándalos de corrupción: desde la “Casa Blanca” del Presidente hasta los robos arteros de los gobernadores al erario, pasando por los conflictos de intereses con las grandes constructoras. La falta de testimonios elocuentes de austeridad y solidaridad ante la creciente brecha entre ricos y pobres, provocó el enojo popular. Bonos escandalosos para los políticos, gastos mayúsculos para el INE, el olvido de la promesa de reducir el número de diputados y senadores, la toma de pasivos de la CFE y PEMEX, el incremento de la burocracia, todo en un caldo de cultivo para la irritación que salió ya a las calles.



¿No pudo tener la sensibilidad el Presidente para tomar medidas republicanas de austeridad ante la crisis? ¿No era posible proponer la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos? ¿Imposible meter a la cárcel a los ex gobernadores prófugos? ¿Costaba el reducir sueldos y prestaciones dedicados a los altos funcionarios? ¿Y si vendiera el avión presidencial? ¿Por qué no promulgar una ley de austeridad republicana que evitara el otorgamiento de los bonos de los políticos? Hay muchas medidas que se pudieron tomar para mitigar el enojo popular y detener la caída de la economía nacional ahora en manos de grandes transnacionales.



Cuando las mayorías pobres se expresen en las calles por los aumentos a lo básico como el alimento, la salud y el transporte, el sistema político tiembla; no hay falsedad, la crisis se siente en las mesas de las mayorías pobres. Más ahora con las clases medias irritadas por el incremento a la gasolina. Es cierto. El pueblo sufre y está enojado. Cualquier mecha hará que se prenda. El Presidente no tiene ya aceptación entre la gente. Es objeto de burlas y ofensas y parecen eternos los dos años para que termine su sexenio.



Por eso el rumor tiene eco. La gente en las calles sabe que el gobierno es ineficiente y la clase política ha perdido sensibilidad hacia las mayorías. Es el momento en que otros actores entrarán a escena: los maestros, los sindicatos, incluso el crimen organizado. Por eso, el gobierno en sus tres niveles creará miedo a la gente. Con rumores, la versión moderna del chisme, provocará miedo al desorden. Con infliltrados en las marchas, con exageración de las protestas, con amenazas a castigos por bloqueos y toma de casetas, el gobierno logrará desactivar movilizaciones, pero el problema de origen seguirá allí mientras no den señales de verdadera responsabilidad basada en el ejemplo.



Ante la crisis del régimen, la sociedad debe generar internamente sus propias soluciones: economía solidaria, volver a nuestros mejores productos, recordar a nuestros héroes, preferir a los políticos independientes sin partido. Requerimos historias de triunfo y construir nuevos liderazgos para que los gobernantes sean otros. Sí. Toca ser inteligentes en la información que recibimos, pero también toca salir pacíficamente a las calles para que la clase política comprenda que es tiempo de acabar con el sistema político corrupto y que vengan tiempos nuevos. Es tiempo de atraer nuevos líderes.

José Luis Palacios es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx