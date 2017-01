Es incierto, teleférico en Cristo Rey

YAJAIRA GASCA | GUANAJUATO, GTO. Publicada el

El teleférico en Cristo Rey, que parecía el proyecto sexenal de Turismo del Estado, es por el momento incierto. Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo, no supo responder si el panorama económico de México afectará tal inversión. “No tenemos inversión ahí, no te sé decir; yo no he platicado con los empresarios, inversionistas; será decisión de ellos y no nuestra, como he dicho siempre, es inversión 100% privada”, señaló el funcionario estatal, cuestionado sobre el proyecto. En 2016 el gobernador Miguel Márquez Márquez realizó una gira a Europa y al regreso anunció acercamiento con una empresa especializada en edificación de estas estructuras, garantizando la inversión privada en el proyecto.