Promete Márquez austeridad y apoyos

REDACCIÓN Publicada el

El gobernador Miguel Márquez anunció ayer las medidas de austeridad y programas de apoyo del Gobierno de Guanajuato ante el aumento de la gasolina y las tarifas de transporte público.



Sobre las medidas de austeridad dijo que funcionarios de los primeros niveles no recibirán aumento salarial este año, se reducirán 50% los viáticos en el Gobierno, no se comprarán vehículos nuevos y la telefonía la pagarán los servidores públicos y no los impuestos.



Además informó que no habrá más impuestos, ni aumento de los mismos en 2017.