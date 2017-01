Actuará Videgaray sin miedo

EL UNIVERSAL Publicada el

El servicio exterior mexicano está obligado a jugar un papel preponderante, de liderazgo en la redefinición de las reglas de convivencia de México con el mundo, en especial, con América del Norte, pero lo haremos como una nación soberana y sin miedo, afirmó Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores.



Al partir la rosca de reyes con trabajadores de la dependencia federal, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se dijo optimista al asegurar que México cuenta con las fortalezas para alcanzar buenos resultados en cualquier negociación y pidió el apoyo de sus colaboradores para que la cancillería “sea una vez más un motivo de orgullo ante una situación difícil que enfrenta México y que sea parte de la construcción de un futuro mejor, sin importar la circunstancia”.



“Nos enfrentamos a un año sin duda extraordinario en cuanto a los retos, pero también en cuanto a las oportunidades, hoy la Cancillería, el servicio exterior mexicano está obligado a jugar un papel preponderante de liderazgo en la redefinición de las reglas de convivencia de México con el mundo, en especial, América del norte y lo vamos a hacer como México siempre lo ha hecho, y en eso no debe de haber sorpresas, lo vamos a hacer como una nación soberana que somos, lo vamos a hacer sin miedo”, enfatizó.



Videgaray Caso destacó que aunque las circunstancias son distintas, no cambian los principios y fortalezas de México. “Tengo un enorme optimismo, de que podemos lograr muy buenos resultados y una de las razones fundamentales de ese optimismo son ustedes (los trabajadores de la SRE), desde ahora les agradezco y les pido todo su apoyo vamos a chambear mucho, va a estar fuerte, pero estoy seguro que con el esfuerzo de todos nosotros, trabajando como equipo vamos a lograr algo muy importante, algo positivo para México”, expresó.



Ante el personal de la SRE, el ex secretario de hacienda resaltó que es un honor incorporarse a la cancillería porque representa una oportunidad de crecimiento personal porque aprenderá de todos los trabajadores que integran el equipo de la dependencia federal y porque “coordinar los trabajos de la representación de México en el exterior es uno de los grandes privilegios que puede aspirar cualquier mexicano”.



“Para mí esta es una gran oportunidad de crecimiento personal, y lo digo aunque me escriban columnas y me hagan caricaturas, estoy acostumbrado a las caricaturas, eso sí sé hacer aguantar esas cosas. Lo decía de corazón vengo a aprender de ustedes, es para mí una extraordinaria oportunidad, de crecimiento personal de aprendizaje, de ustedes, porque ustedes son realmente quienes hacen que todos los días esta institución cumpla con el mundo y lo hacen muy bien”, subrayó.



El evento fue a puerta cerrada, pero el mensaje del secretario de Relaciones Exteriores fue grabado y subido a la cuenta de Twitter "@betoqa"; horas más tarde el video fue retirado de la red social.