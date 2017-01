No existe marcha atrás en el gasolinazo: Meade

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que no hay manera de revertir el aumento al precio de las gasolinas.



Señaló que lo que le pasó al País es simple y sencillamente que se volvió más cara la gasolina en el mundo.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el funcionario federal dijo que no hay más alternativa que dejar que el precio de la gasolina refleje su verdadero costo.



“Los mercados de gasolina son tan grandes que los países han ya renunciado a la aspiración de tratar de administrarlos, hoy solamente persisten en ese modelo de administrar el precio de las gasolinas países como Venezuela o Corea del Norte”, mencionó.



Agregó que lo único que está bajando este año en el costo de la gasolina es el impuesto.



Meade Kuribreña aseguró que están buscando la mejor forma de acompañar a los sectores afectados con esta medida, pero no hay manera de que eso cambie, “la razón profunda que trae como consecuencia el incremento es que subió el precio del petróleo en el mundo y el precio del petróleo subió para México, subió para todos los demás países del mundo y en todos hemos observado estos incrementos”.



De hecho, dijo, México es de los países donde menos ha subido el precio de la gasolina.



“Ya en el mediano y largo plazo lo que estaremos nosotros viendo es que conforme suba el precio de la gasolina o baje el precio de la gasolina del mundo, lo mismo estaría pasando en México”, precisó.