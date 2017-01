Piden homologar precio de gasolina

AGENCIA RED113 | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Miguel Ángel Mancera y Graco Ramírez se pronunciar por homologar el precio de la gasolina en las zonas metropolitanas del País, para evitar “competencia desleal” y conflictos por el incremento al precio de los combustibles.



Cuestionaron además la reducción del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) como medida para aminorar el impacto del gasolinazo.



El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México demandó al Gobierno Federal aclarar qué criterios utilizó para establecer 90 zonas con tarifas diferenciadas en el costo del combustible.



“Necesitamos que alguien nos explique por qué el Estado de México tiene la gasolina a 14.47 (pesos por litro) y la Ciudad de México a 16.33 pesos”, indicó en entrevista.



“Que se busque homologar tarifas en zonas metropolitanas, a fin de que no haya una competencia desleal, ni malestar”, demandó.



Mancera remarcó que el problema del incremento en el precio de los combustibles no solamente está en el IEPS, sino que también lo hace en el costo de la logística para la distribución de la gasolina.



“El Gobierno debería hacer un mejor cálculo o un recálculo de esto, a fin de no afectar tanto con la parte de logística el precio de la gasolina”, apuntó.



El incremento abrupto del precio de los combustibles, consideró, fue una equivocación.



“Si se pensaba que se iba a generar un incentivo de inversión, debió haberse platicado exactamente cuáles eran los mecanismos y hacer una transición gradual, no una transición sin aviso y de golpe”, reprochó.



Por su parte, el Gobernador de Morelos consideró viable homologar el precio del combustible en las zonas metropolitanas para contrarrestar el gasolinazo.



Ramírez rechazó la propuesta de disminuir el IEPS porque, advirtió, causaría una reducción en las participaciones federales para los estados, y a su vez podría repercutir en el presupuesto de cada una de las entidades del País.



“No veo posible la disminución del IEPS ni viable para las finanzas públicas”, indicó el perredista.



En cambio, insistió en sus propuestas de aumentar el salario mínimo y crear un programa de apoyo para las pequeñas y medianas empresas de México.

Demandan eliminar IEPS a gasolina

El Gobierno Federal debe eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina y el diesel, ya que es el que encarece el combustible, indicó Luis Patiño, asesor técnico de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).



Este impuesto, que en promedio es de seis pesos por litro, dijo el ex diputado federal por el Partido de Trabajo, es el que coloca al combustible por encima de su precio internacional.



El jueves, en un mensaje en cadena nacional, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el aumento al precio de las gasolinas viene del exterior, debido al incremento del costo del petróleo.



“Yo lo que hubiera hecho es no cobrar tanto impuesto, cobrar el impuesto que se cobra a nivel internacional; nada más del IEPS van a recabar más de 291 mil millones de pesos.



“Si nada más ese IEPS le quitaran a la gasolina, la cascada inflacionaria iba ser mucho menor, y la ciudadanía se lo agradecería, pero parece que quieren cobrar ese IEPS porque es el botín de guerra”, explicó Patiño.

Se suma a protestas: El asesor de la CNPA se manifestó ayer en la caseta de la Autopista México-Querétaro.