Prevén que suban un punto las tasas

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Banco de México (Banxico) subiría entre 100 a 150 puntos base su tasa de referencia para evitar que la depreciación del peso frente al dólar eleve los precios a los consumidores, previeron analistas.



“México enfrentará presiones inflacionarias específicas independientes de la situación en EU, lo que va a llevar a un incremento adicional de la tasa (de referencia)”, comentó Raúl Feliz, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien estimó que el alza sería de entre 125 y 150 puntos base.



“La Fed va a elevar 75 puntos base su tasa este año y Banxico lo hará al menos al mismo nivel”, agregó el especialista.



Kathryn Rooney Vera, jefa de Estrategia de Mercados de Bulltick, estimó que el aumento será de 100 puntos base.



“Creo que van a subir la tasa más de lo que la suba la Fed. La Reserva Federal la subirá máximo 50 puntos base en 2017, mientras que Banxico la va a subir 100 puntos”, comentó.



“Lo veo muy posible porque lo que quiere evitar es el impacto en la inflación para que la depreciación del peso no afecte al consumidor”, declaró.



Sin embargo, Rooney Vera señaló que al subir la tasa a 100 puntos y hacer intervenciones como la venta de dólares de esta mañana, el Banxico no puede controlar una depreciación agravada por el peor de los escenarios, que es la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio.



“Donald Trump tiene la capacidad de quitar a Estados Unidos del Tratado, con un aviso incluso de 6 meses de anticipación. En este caso, el peso llegaría a niveles de 24 o 25 pesos”, mencionó.



“Sin embargo, hay una posibilidad de que el escenario no sea tan grave. Trump se está rodeando de empresarios que le van a advertir que no es buena idea, como tampoco lo es poner aranceles de 35% (a las armadoras que ser instalen en México)”, mencionó.



Destacó qué hay factores exógenos ajenos a la incertidumbre por las políticas de Trump, que están afectando al peso.