Reprocha Peña que no entiendan alza a combustibles

El Presidente Enrique Pena Nieto reclamó a quienes no entienden el por qué aumentaron los combustibles.



Al celebrar el día de la enfermera y enfermero, el Presidente volvió a reiterar lo dicho en sus dos anteriores mensajes desde el incremento al costo de los combustibles y aseguró que el gobierno no tiene recursos ilimitados.



"Pocos son los que se ponen del lado de la razón y es muy fácil ponerse de lado de las emociones y de quienes están encontra", dijo.



Peña señaló que le llama la atención de algunos criticos que en el pasado estaban a favor de la gasolina.



"Hoy no entienden, o no quieren entender el por qué se ha tomado esta decisión.



"Veo a los partidos políticos queriendo encontrar culpas entre unos y otros por esta medida", señaló.



El presidente acusó a algunas organizaciones el querer tomar ventaja de esto y querer encontrar culpables.



Pero el presidente dijo que a quien hay que culpar es al mercado internacional.



Aseguró que esta medida beneficia a los programas sociales.



"No tenemos recursos ilimitados", indica el Presidente.



Peña indicó que hay una explicación razonable.



"Lo más importante es cuidar nuestra estabilidad económica", señaló.



"Demos espacio a entender o por lo menos escuchar las razones", indicó.



Rechazó las protestas, el vandalismo y la actitud tomada en el País.



Pidió mostrar un rostro mejor al mundo para que tengan confianza del país.