Cae venta de juguetes

Entre más es menos, año con año en la venta a los Reyes Magos; aseguraron comerciantes de la explanada del Mercado Municipal de San Francisco del Rincón.



El día más esperado por miles de niños, llegó en un abrir y cerrar de ojos, por lo que comerciantes del municipio se alistaron para recibir a los Reyes Magos.



La mayoría de los comerciantes que cada año llega a vender el juguete, aseguraron que las ventas no fueron tan buenas como el pasado.



Quienes no se quejaron por la vendimia fueron aquellos comerciantes que llevaron la novedad de los niños, los cuales fueron los famosos Ksi-meritos.



Esperan que el próximo año las ventas puedan mejorar y no se termine la bonita tradición donde los niños piden juguetes para divertirse por portarse bien.