No habrá incremento en urbanos

LAURA GARCÍA | PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. Publicada el

Transportes Urbanos Tuys de Purísima del Rincón informó que no habrá un aumento de pasaje hasta hacer un análisis, debido al incremento del combustible.



Óscar Alejandro Gracía, encargado de Sistemas y Operaciones de Tuys, aseguró que no se ha contemplado por el momento un incremento en el municipio.



“Antes de aumentar necesitamos hacer un estudio técnico con el fin de determinarlo, no lo hemos hecho, pero se hará en los siguientes días”, expresó.