‘Memo’ Pozos abre su gimnasio

El portero del Celaya CD, Guillermo Pozos, tomó el reto de asesorar su negocio, abrió su gimnasio FitBox 10 en Celaya.



El guardameta oriundo de Acapulco, cortó el listón el gimnasio, con el cual buscará dar un giro diferente a los celayenses que quieran cuidar su figura. Los horarios de Lunes a Jueves de 7 am a 10 pm Viernes de 8 am a 10 pm Sábado de 8 am a 2 pm



en Plaza Comercial Dos punto cuatro en la colonia Zapote, por Dos de Abril.